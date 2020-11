Martine GACHET MARTINE (GACHET)

Jaime apporter à mes projets, mon expertise d'ingénieur de la construction en génie civil, TCE des ERP, équipements spéciaux, relatifs à la sécurité, aux sites sensibles, sportifs, médicaux et médico-sociaux.

Depuis 2009, jai choisi de me consacrer uniquement à la gestion de patrimoines existants, depuis les phases projets jusquaux travaux ; ce métier est une passion et mapporte chaque jour lenvie davancer.

Ce parcours est riche d'une importante approche de terrain, avec une forte vue sur la valorisation patrimoniale, la fonctionnalité, lécologie, sans oublier lHumain.

Tous les projets qui me sont confiés intègrent une vue globale sur les changements sociétaux, économiques où lécologie « de bon sens » doit trouver aussi sa place.

Cette vision me semble indispensable à la survie des économies et des générations futures où lHomme doit retrouver une place en résonnance avec le monde qui lentoure.