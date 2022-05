Martine GRARD

Mon expérience adossée à un goût certain de la communication m’amène naturellement à proposer des accompagnements, formations en management et/ou audits en vue de réorganisation





La particularité de mon profil de responsable PME s'est développée dans des contextes de :



- création de site (magasins prêt-à-porter, agences immobilières,

sociétés SAS, SCI, SARL, EURL)

- contrôle fiscal (3 défenses de dossiers)

- restructuration (2 redressements judiciaires)

- tribunaux

o administratif

o prud'hommes

o commerce notamment Chambre du Conseil pendant 2,5 ans à Paris

sans avocat



Des circonstances aux antipodes l'une de l'autre qui demandent des compétences similaires de décideur et de gestionnaire, confirmées et développées avec succès sur le terrain.



Mon parcours professionnel s'est déroulé en trois étapes :

- textile,

- immobilier

- et fiduciaire

en qualité de

- responsable de centre de profits (formation équipe de vente)

- responsable de région et gestion de patrimoine

- responsable administratif



Aujourd'hui :

Formateur auprès CCI

Formation communication BTS

Jury lors d’examens

Agent Manadataire AXA



Quelques exemples de modules :

L'entreprise et la crise - Dirigeants vous parez au plus pressé - La solitude du décideur

Mieux gérer son temps et ses priorités - Animation et Motivation d'équipe - Gestion Animation de réunion - Négociation en intra

Gestion de budget



Localisée au "pied du Pont de Normandie", proximité A13, limitrophe 27, 14 et 76.

Rayon d'action mini : Le Havre, Rouen, Caen, Honfleur, Pont l'Evêque, Evreux, Bernay etc



Je peux travailler sous différents statuts sur Mission - Vacataire - Portage salarial - Partenariat





FORMATION



2008 Formation formateur CCI&Caux

2006 Formation analyse financière : AFPA

2002 Formation comptabilité : Intra Entreprise

1996 Formation agent immobilier : Intra Entreprise

1975 BTS Action commerciale et gestion d'entreprise



FORMATION CONTINUE



Droit des sociétés, Droit social, Management, Gestion, Communication, Informatique, Commercial



Mes compétences :

Administratif

Bureautique

Création

Logistique

Prévoyance

Restructuration

Retraite

Transmission