Martine HARANGER

Différentes étapes professionnelles des plus récentes aux plus anciennes:

- Intervention de formations, d'ingénierie pédagogique pour des grandes écoles (HEC, IFG, ISC, Francis Lefevre) auprès de grandes entreprises : IFRS, Crédit bail, Contrôle de gestion, analyse financière, financement des investissements.

- mission de conseil en contrôle de gestion (EDF)

- Expertise financière auprès du cabinet SECAFI

- Directeur général d'Oce France Financement ( crédit bail et location financière)

- responsable d'une société de caution mutuelle ( Cinéma)

- Intervenant au CFPB

- Contrôle de gestion au Crédit Mutuel du centre



Auteur: Diagnostic Financier Hachette

Normes IFRS Hachette



Mes compétences :

Analyse financière

Crédit bail

Finances

IFRS

Location financière

Finance