Martine HENRY

Bonjour,



Passionnée par mon métier, je conjugue depuis plus de 25 ans, les techniques comptables, fiscales, et de contrôle de gestion dans un environnement informatisé.



J'ai géré des sociétés de formes juridiques différentes : SARL, SA, SAS, associations, SICA, SICA SA, Union de coopératives. Cette polyvalence est une force pour conjuguer les réglementations comptables, juridiques et fiscales, adapter mon savoir à tout type d'activité d'entreprise et à tous statuts juridiques (artisan, commerçant, profession libérale, auto-entrepreneur, etc.).



La mise en place des comptabilités informatisées est l'une de mes spécialités. Outre l'initiation aux enregistrements comptables, je propose une méthodologie à adopter dans l'organisation pour un enregistrement rapide et efficace.



Je forme sur mesure sur les situations réelles de travail. Je transmets un savoir-faire terrain pour réaliser des situations intermédiaires de votre activité, déceler les anomalies, fiabiliser les données, déceler les points forts et analyser les points faibles pour les enrayer. Excel est mon terrain de jeu pour analyser les données extraites de tout type de logiciel métier.



Je forme sur mesure à l'utilisation de l'informatique de niveau débutant à avancé, en présentiel et à distance. Je ne suis pas informaticienne mais très bonne utilisatrice des outils informatiques ; ma passion de l'informatique m'a amenée à tellement les utiliser !



J'ai créé CAP AD HOC pour transmettre mes Compétences, Acquises au fil de mes années d'expérience, les Partager de façon ad hoc.



Je conseille, forme de façon ad hoc afin que la formation "colle" exactement à vos besoins. Ma polyvalence dans la réalisation de diverses tâches administratives, comptables et de gestion d'une entreprise me permet de le faire ; tant à l'utilisation de l'informatique, mais aussi en comptabilité, contrôle de gestion,création de site Internet.



Prenez le temps de jetez un coup d'oeil sur mon site :



Au plaisir d'échanger avec vous,



Mes compétences :

Responsable Comptable et financier

Contrôleur de gestion

Word Excel PowerPoint

Conseils aux entreprises

Juridique. Formation

Informatique

Utilisatrice confirmée de Microsoft Office

Statistiques

Gestion

Excel

Word

PowerPoint

Contrôle de gestion

Business plan

Internet

Google