Martine Lardin crée ML Conseil, cabinet de conseil en gestion des ressources humaines, recrutement et droit du travail en 1978. ML Conseil est un cabinet généraliste partenaire depuis 30 ans d’entreprises de tous secteurs d’activité, grands groupes et P.M.E. Conseil en gestion des Ressources Humaines MLC les accompagne dans la sélection, l’évaluation, l’intégration et la gestion des carrières de leurs collaborateurs contribuant à la valorisation du capital humain des entreprises.

Nos activités en propre :



Recrutements de cadres par approche directe,

Recrutements par annonce,

Evaluation des compétences,

Bilans d’aptitudes professionnelles.

Nos activités en réseau :



Coaching,

Formation aux techniques de management,

Formation à la conduite d’entretiens,

Audits d’organisation.



