Martine LATARE

Responsable d’un pôle de maintenance chez un intégrateur de solutions de stockage de données depuis 5 ans , je suis la personne référente en interne auprès de l’équipe commerciale et administrative ainsi qu’en externe auprès des clients et des partenaires pour tous les points liés à la maintenance.



Mon activité recouvre : la formation et le suivi des assistants du centre d’appel, le reporting commercial et financier, le développement d’un portefeuille de 200 clients en France et en Europe

Je suis garante du respect des marges et de la satisfaction client.



Auparavant et pendant 12 ans j’ai exercé en tant que chargée de compte (France/Europe) dans la plasturgie pour le groupe Somater. Ma mission : développer des produits d’emballage spécifiques pour mes clients dans le domaine de l’industrie et de l’agroalimentaire. Ma capacité à créer des relations de confiance durables et à fédérer une équipe autour des projets m’a permise d’ouvrir des comptes clef.



Pragmatique, dynamique et autonome, j’ai le sens du service et j’aime travailler en équipe.







Mes compétences :

Commercial

Organisation

SUIVI DE PROJET