Marylise REGNIER

Présentation :



Personne de terrain, riche d’une expérience professionnelle de plus de 30 ans dans le domaine de la qualité, j’ai débuté ma carrière en tant que technicienne qualité pour évoluer vers un poste de Responsable qualité pendant 17 ans.

J’ai donc pu développer de solides compétences en management et contrôle Qualité, puis en conduite de projet de certification en évoluant vers des activités multi sites.



= > En 2008, 1 er site du pôle biscuit certifié selon le référentiel agroalimentaire IFS ( 3 unités de fabrication -130 personnes)



Passionnée par mon métier, dans une démarche de développement personnelle et professionnelle, j’ai effectué une mise à jour de mes compétences de septembre 2013 à octobre 2014, au travers d’un parcours de formation Qualité, Sécurité, Environnement, Développement durable, en intégrant la certification issue de l'agriculture biologique puis en y associant la pratique de l’audit.

La combinaison de mes expériences dans différents secteurs d'activité avec les formations vous conféreront mon implication, et mon adaptabilité.



Le gout du challenge, du travail collaboratif, l'envie de progresser et ma rigueur sont les piliers de ma réussite professionnelle.

J'affectionne tout particulièrement la complicité enrichissante du volet humain pour construire et mettre en place des repères.



COMPETENCES

• Piloter une démarche qualité selon les normes et référentiels Qualité, associée à la conduite de l’audit QSE

• Capacité à communiquer, à fédérer un groupe à l’état d’esprit Qualité et à faire vivre la stratégie de l’entreprise

• Utiliser les méthodes et outils de gestion de la qualité, (PDCA-Amélioration continu), (les outils de résolution de problèmes)

• utiliser les méthodes d’analyses de risques ( HACCP,DU…), capacité à trouver la réglementation applicable à l’activité.

• Capacité à manager et animer une équipe, à concevoir et gérer le système documentaire lié à l’activité



Mes compétences :

Norme ISO 9001

Certification BIO

Gestion de projet

Norme ISO 14001, ICPE

Gestion des ressources humaines

Management de la qualité

Norme ISO 22000

Norme ISO 26000

Gestion QSE

OHSAS 18001, référentiels Mase, ILO - OSH

IFS, BRC, HACCP

Norme ISO 9100 aéronautique, ISOTS 16949, IRIS