Maryse HANIA

15 ans de pratique et de passion de mon métier de consultante, formatrice & coach.

Mon parcours : huit ans à la direction d' Organisations Nationales. En 1992, consultante associée chez Dalett. (plus de 1000 managers accompagnés/an) :Array



Mon expertise :

Management et leadership, conduite du changement, transmettre son expertise dans l'entreprise (formation certifiante).

Coach en développement de carrière, bilan de compétences



En 2007, je crée la branche Natmatiss by Dalett. L'objectif est d'accompagner les femmes à se réaliser dans leur carrière et réussir. Pour cela j'ai conçu une Méthode "Choisir de se réaliser" pour aider les femmes à se projeter dans leur vie professionnelle. Pourquoi ? les femmes et les hommes portent un regard différend sur leur vie professionnelle . Si les hommes et les femmes peuvent suivre des séminaires sur l'affirmation de soi et sur la gestion de leur carrières... (et nous avons beaucoup à apprendre l'un de l'autre), des ateliers plus orientés « femme » ont leur rôle à jouer pour dépasser certains freins.



Ce qui me passionne :



la recherche et le développement

créer des outils

révéler les talents/potentiels

Animation LeRéseau Natmatiss : être dans une dynamique de partage



Interventions récentes : formations certifiantes en entreprise sur le thème "Tutorer, mentorer, former", "Transmettre c'est s'enrichir".

Formation de formateurs.

S'affirmer tout un art

L'affirmation de soi au féminin

Savoir partager

Management et leadership...

www.dalett.com

www.natmatiss.com



Certifications :



Coach Certifiée - International Coach Federation, http://www.coachfederation.fr

Certifiée MBTI



Analyste Transactionnelle, sous contrat





Mes compétences :

Bilan de compétences

Conduite du changement

Formation

Formation de formateurs

Légitimité et leadership au féminin

Management,

Choisir de se réaliser au féminin

Techniques de vente