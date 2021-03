Maryse LE GOFF

Vous êtes une PME, une TPE, idéalement située sur le bassin de Saint-Quentin en Yvelines et vous recherchez un collaborateur de confiance.



Je m'investis pleinement dans les objectifs de l’entreprise, consciente des exigences calendaires ou imposées par la hiérarchie. Je sais répondre présente à chaque fois que la conjoncture l’exige.



Sens aigu de l’organisation tant en terme de mise en place de procédures, de planification, de répartition du travail. Attentive au respect des échéances et évolutions des réglementations comptables, administratives et fiscales. Optimisation des coûts par l’analyse des comptes........dans la convivialité et la bonne humeur.



Si vous partagez comme moi la passion pour la PME, alors n'hésitez pas à prendre contact avec moi.



Merci de m'avoir lu et à bientôt.



ps : disponible de suite





Mes compétences :

Réactivité

Administratif

Comptable

Rigueur

Dynamisme

Gestion

Comptabilité

Finance