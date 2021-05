Massoud LOODIN

Plus de 16 ans d'experience dans Marketing et Management



Excellentes connaissances en Marketing à la performance:

- SEM: opérationnel et stratégique (Google, Y!SM, et Mirago), comprenant la (ré)structuration des comptes, des stratégies bid-management, optimisation des campagnes et de mots-clés, se focaliser sur lamélioration de la marge et sur les buts RSI

- Affiliation: opérationnel et stratégique (Tradedoubler, Affilinet, Zanox, Commission Junction). Mise en place des programmes sur mesures, nouveaux modèles de commissions, optimisation quotidienne basée sur un RSI positif, création dun indice de qualité.

- SEO: conception des projets nationaux/internationaux



Excellentes expériences en Business Development (B2B et B2C) acquises grâces aux collaborations avec des marques reconnues; fortes qualités relationnels avec un très bon sens commercial



Excellentes expériences en Display Ad et Brand Management acquises grâces aux collaborations avec des marques reconnues - online et offline (Portails; Blogs; Email & Newsletter; Magazines; TV; Communautés) et davoir travaillé dans des sociétés de grand noms de lInternet



Très bonne connaissances de CRM et des programmes de fidélisations de la clientèle en eCommerce



Très bonne gestion de budget alloué aux programmes marketing



Haute compétence en formation des équipes



Mes compétences :

Relations Presse

Direction commerciale

Marketing

Business development