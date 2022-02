Valérie VAUGEOIS

Plus de 15 ans d'expérience : agences publicitaires, médias, annonceurs (high tech et mode).



- Négociation de partenariats d'envergure (éditeurs, médias, banques, voyagistes)

- Acquistion de traffic et de nouveaux clients via l'ensemble des leviers du web marketing

(Sea, Affiliation, Shopbot, Retargeting, Social Media, RTB, Native Advertising)

- Media planning On & Off line, RP, supervision de production de contenus et traductions



- Management transversal, coordination de projets internationaux complexes aux interlocuteurs multiples

- Adaptabilité, sens du service, esprit d'équipe et culture du résultat

- Anglais et espagnol courants



Mes compétences :

Acquisition de trafic

Branding

Marketing

Publicité

Communication

E-commerce

Webmarketing

Médias

Gestion de projet

Stratégie de communication

Stratégie digitale