Mathilde LUCAS

PROJET PROFESSIONNEL : Occuper une fonction Marketing dans une entreprise du secteur de l'agroalimentaire ou des PGC de préférence.



Enrichie par mes premières expériences en marketing et plus particulièrement dans le milieu de l'agroalimentaire, je suis à la recherche de mon premier emploi.



Toujours prête à relever de nouveaux challenges, j'aimerais mettre à profit mes connaissances et mon expérience dans une entreprise dynamique.







Mes compétences :

Marketing

Gestion de projets

Esprit d'analyse