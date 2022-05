Mathilde RAPIN

Passionnée par mon métier, challenge et soif d'apprendre sont mes 2 éléments moteur.

Femme de terrain, ma polyvalence et la connaissance du travail en hôtellerie acquise ces 10 dernières années me permettent d'être au plus près de mes collaborateurs.

D'une personnalité rigoureuse et possédant un excellent relationnel, je reste vigilante et à l'écoute de mon équipe et des clients.

Curieuse de nature, je suis constamment en recherche de développement de mes compétences au profit de mon entreprise.



A l'écoute de toute opportunité professionnelle, n'hésitez pas à prendre contact avec moi.

A très bientôt!



Mes compétences :

Management

Leadership

AvailPro

Relation client

E-reputation

Réseaux sociaux

Yield management

Recrutement et Formation Staff

Développement CA