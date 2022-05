Mathilde RIOT

Je suis aujourd'hui en CDI chez AFITEXINOV, PME spécialisée dans la production et la vente de géocomposite de drainage et de renforcement. Responsable du pôle technique et de la R&D, je réalise l'ensemble des dimensionnements hydraulique des produits appliqués aux Installations de Stockage de Déchets et aux Infrastructures Routières. Je conseille aussi les maîtres d'oeuvre afin de trouver des solutions optimisées grâce aux géomembranes et aux géosynthétiques (besoins/coûts, caractéristiques, production...). J'organise le support technique et marketing aux entreprises.

Je participe enfin à la partie R&D de l'entreprise avec la mise en place et le suivi d'essais et la rédaction de publications.



Mes compétences :

collectivité territoriale

Concertation

Développement durable

Eaux pluviales

Environnement

Hydraulique

Milieu aquatique

Politiques publiques

Sage

Traitement des eaux