Mathilde VIGNERON

Actuellement : Conseil Formation et Accompagnement en développement RH dans le champ du bien-être au travail autour de trois axes principaux : appréhension et prévention des risques psychosociaux, évolution/renforcement de la culture d'entreprise et mise en perspective des obligations réglementaires - Cabinet AMVE



janvier 2008 - octobre 2012: DRH personnels médical et non médical - Centre Hospitalier public de 1 300 agents

Définition et mise en place de la politique de développement RH : conditions de travail, risques psychosociaux, entretiens annuels d'évaluation, document unique, formation continue...



2007 - DRH Adjoint - Centre de Long et Moyen Séjour (300 lits)

Gestion et animation des ressources humaines (330 salariés : relations sociales, gestion budgétaire, animation de l'équipe RH...)

Participation à l'élaboration de la convention tripartite

Réorganisation de services



2000 -2006 - consultant senior - Hommes et Technologies

Conseil en ressources humaines et en organisation spécialisé en négociation sociale.

Tous les sujets RH sensibles de l'entreprise:

- accompagnement juridique: contrats, règlementation, Plan de Sauvegarde de l'Emploi...

- gestion des IRP: élections, négociations...

- organisation: audit et refonte de services, accompagnement du changement...

- Contrôle budgétaire: définition, mise en place et suivi de tableaux de bord, rapprochements comptables...



août1995 à janvier 2000 - Chargée de mission auprès de la Direction Générale

Chambre de Commerce et d'Industrie des Deux-Sèvres

- Suivi et accompagnement des dossiers stratégiques et institutionnels : intelligence économique, développement de l'exportation, accompagnement du commerce indépendant...

- Gestion et animation des instances représentatives: bureau, assemblée générale...

- Définition et suivi de la politique de communication interne et externe

- Gestion d'une équipe de 4 personnes.



Mes compétences :

Ressources humaines

Développement RH