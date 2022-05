Mathilde VILAULT

Depuis 2001, Tennaxia accompagne les entreprises industrielles engagées dans une démarche de Responsabilité Sociétale et Environnementale et/ou confrontées à des enjeux en matière de protection de l'environnement et de maitrise des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.



Notre mission est de les aider à:

* Piloter leur performance RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)

* Faciliter leur gouvernance HSE (Santé, Sécurité et Environnement)

* Réduire leurs risques et leurs coûts HSE

* Répondre à leurs principales obligations réglementaires et anticiper les attentes de leurs parties prenantes



Vision de Tennaxia

Une entreprise en forte croissance depuis 2001 résolument tournée vers l'innovation au service de ses clients. Tennaxia est présente dans de nombreux secteurs d'activité : l'automobile, l'agroalimentaire, la chimie, l'électronique, l'énergie, la pharmacie, l'aérospatial, ...





Mes compétences :

Marketing