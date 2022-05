Mathilde VIOT

Ma formation spécialisée en packaging m'a permis d'avoir une vision large de ce secteur d'activité, avec des expériences dans des domaines variés :

électroménager, agro-alimentaire, cosmétique, automobile

Mais aussi avec des missions diverses :

qualité, achats, développement, pilotage, ...



J'ai ensuite enrichi ces expériences au sein d'Assystem, avec des missions de pilotage et de management transversal dans la Supply Chain du secteur automobile (civile et militaire).



Lors de ces missions, j'ai travaillé en lien notamment avec les fournisseurs, le bureau d'étude/ingénierie, la production, les métiers en interne (en centrale et en usine), et les achats.



Mes compétences :

Autonomie rigoureux

Connaissances techniques Packaging

Travail en équipe

Pack Microsoft Office

CAO

Emballage et conditionnement

Sérieux

Adobe illustrator

Adobe photoshop

Artioscad

TOEIC 985 points

Gestion de projet

Relation fournisseurs

Pilotage

Supply Chain Management