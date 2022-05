Matthew WHEATLEY

Manager expérimenté, avec résultats industriels confirmés, notamment dans l'optimisation et la restructuration des organisations. Passion pour le progrès continu (WCP, TPM, Kaizen, etc).



Homme de terrain, mon mode managérial est fondé sur des valeurs essentielles d'exemplarité, d'authenticité et de simplicité, avec le développement des collaborateurs via la responsabilisation.



Agé de 48 ans, avec un parcours professionnel réparti entre UK et la France dont 13 ans de Direction d'Usine au sein de Groupes multinationaux, leaders reconnus dans leurs secteurs (emballage: Crown, agro-alimentaire: Heineken).



Double culture anglo-française (bilingue) permettant les apports spécifiques et complémentaires des deux cultures, en particulier dans les domaines organisationnels et managériaux.



Rigoureux et exigeant, je privilégie une approche pragmatique et efficace, en fédérant les équipes autour d'objectifs ambitieux tout en renforçant le dialogue social.



En Angleterre depuis 2011 avec un nouveau role (Direction de la plus grande usine de fabrication de boites en Europe!), je reste joignable sur EMail: mgwheatley@wanadoo.fr



Mes compétences :

Agroalimentaire

Amélioration Continue

budgets

Conditionnement

conduite de changement

Emballage

HACCP

kaizen

Lean

Mécanique

Microsoft World

Performance

Production

PSE

Reengineering

Restructuration

TPM