CV : http://www.doyoubuzz.com/matthieu-hoffmann



Consultant Décisionnel Métier, avec casquette technico-commerciale



3 expériences fortes sur 3 technos différentes :

- MS BI (SSIS-SSAS-SSRS + SQL Server) = > Elaboration de cubes OLAP Métier (interviews utilisateurs finaux, déploiement), 1 DW - 5 Cubes

- MyReport = > Pilotage et Déploiement de solutions de reporting et de BI complexes (avant-vente, déploiement, recettage, TMA), 50+ projets

- QlikView + Qlik Sense = > Consulting orienté BI / Big Data



Compétences tierces :

- Administration et Gestion CRM (Microsoft Dynamics + INES CRM)

- Déploiement ERP

- Gestion de projet



Mes compétences :

Business Intelligence

Data Warehouse

Visual Studio

SQL Server

Bureautique

CRM

Reporting social

Google Apps

MyReport (Certifié Expert)

Customer Relationship Management

Microsoft Visual Studio

Audit

OLAP

Microsoft Windows

Microsoft Visual Studio.NET

Microsoft SQL Server

Microsoft Dynamics CRM

IBM AS400 Hardware

ETL

QlickView

Qlik Sense

NPrinting