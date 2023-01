Matthieu ROTHENBURGER

Diplômé d'ICN Graduate Business School, dominante Finance, option Contrôle de Gestion. J'ai effectué mon année césure dans le domaine de la comptabilité-finance dans une grande entreprise de grossiste alimentaire (POMONA Passionfroid à Champigneulles [54]). Cette première expérience professionnelle m'a permis de déterminer mes objectifs de carrière et de conforter mes compétences financières, comptables et humaines.

J'ai ensuite passé deux ans et demi au Luxembourg chez Novelis Luxembourg SA, en tant que contrôleur de gestion industriel. Ce poste m'a permis d'élargir encore mes compétences, avec les environnements US GAAP et LUX GAAP, puis IFRS, les procédures SOX et surtout les process de production industrielle, puisque Novelis est une entreprise de transformation de l'aluminium (dans le domaine de la feuille d'aluminium mince). Dans la logique de mon évolution, j'ai été muté à Zürich, au siège européen de Novelis en novembre 2011, pour m'occuper des analyses financières des "métiers" de la feuille, du packaging et de l'automobile. Ce dernier secteur m'apporte aujourd'hui un éclairage nouveau sur le monde industriel. En effet, l'aluminium représente l'avenir de l'automobile et innovation, coopération avec les clients et modélisation sont donc primordiaux.

Du côté de ma vie associative, j'ai occupé pendant un an (jusqu'à janvier 2007) le poste de président dans l'association ICN Job Service, qui fournit des jobs étudiants (style intérim) aux étudiants d'ICN. Ce poste m'a permis d'obtenir de nombreux contacts, une certaine expérience des contacts professionnels et une bonne capacité à gérer les responsabilités et les hommes.

Je m'intéresse aussi beaucoup aux nouvelles technologies et aux logiciels utilitaires tels que Excel ou Access; j'ai ainsi une expérience du php, du sql et surtout du VBA, et j'ai pu former des cadres à ces outils de gestion.



