Maud DUBOURG

Mon poste actuel ouvre une large vision sur la chaîne graphique puisqu’il intervient sur les différentes étapes de production d’un ouvrage, une fois que celui-ci est rédigé et jusqu’à la remise des éléments à l’imprimeur.

La rédaction me met entre les mains un texte brut, tout frais tout neuf, et il faut lui donner une forme pour le rendre imprimable et le remettre à l’imprimeur.

Et ce qui se passe entre ce point d’origine et ce point d’arrivée me met en interaction avec les différents services de l’entreprise (la rédaction, le marketing, la correction, l’informatique éditoriale) et les intervenants extérieurs que j’ai, pour la majorité, choisis (les graphistes, illustrateurs, maquettistes, cartographes...)

Associé à ces compétences de gestion de projet et ces connaissances techniques, je me charge également de la création des maquettes intérieures des ouvrages, ce qui me procure un réel plaisir créatif.



Quand à mes centres d’intérêt extraprofessionnels, ils sont essentiellement culturels et rêveurs : flâner dans une ville que je découvre, passer du temps dans une expo de photo ou d’art, papillonner dans une librairie ou dans une petite boutique créa et ressortir les bras chargés de paquets, rencontrer des gens inconnus et parler de tout et surtout de rien, écrire des petits textes ou siroter un bon bouquin dans un coin de brasserie, déguster un nouveau vin, un bon repas, un bon ciné avec mes amis...



Naturellement curieuse et enthousiaste, j’aime découvrir de nouvelles activités ou de nouvelles disciplines, j'aime apprendre ; je préfère la variété à la spécialisation mais mon sens de la rigueur me pousse à approfondir les sujets qui excitent ma curiosité et à éviter de rester à la surface des choses.



Mes compétences :

Création artistique

Édition

Graphisme

Infographiste

Maquettiste

Prépresse

Typographie