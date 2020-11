Comment me présenter ? Très simplement, je travaille depuis un certain nombre d'années pour la Chambre de commerce de Paris. J'ai évolué tout au long de mon parcours professionnel. Aujourd'hui, manager/superviseur au Centre de relation client de la CCI Paris Ile-de-France, j'encadre et anime une équipe de 7 personnes.



Mes compétences :

Management opérationnel

Formation

Gestion de projet

Rédacteur juridique

Droit des affaires

Juriste dd'entreprise

Baux commerciaux

Droit commercial