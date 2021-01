Maxime GLESSOUGBE

Chef de Projet MOE / Sénior BI

20 ANS DEXPÉRIENCE, AUTONOMIE, RIGUEUR, LEADERSHIP.



Chef de projet Data et Consultant Sénior BI, jai acquis de solides connaissances et expériences sur les phases de recueil de besoins, de la conception à la mise en place de solutions BI. Chef de projets dans plusieurs secteurs dactivités comme lIndustrie, le Nucléaire, la Santé, lE-Commerce, jai développé des habiletés en management de ressources, en leadership et en méthodologie de gestion de projets. Mes différentes missions mont permises dacquérir de lexpertise en particulier sur les technologies Power BI, Microstrategy, SAP BO et Talend.





CERTIFICATIONS

Certificate Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Power BI - Microsoft



METHODOLOGIES

Gestion de projets

Agile SCRUM



LOGICIELS

MS Project,

JIRA,

Visio,

SAGE 100,

SAP,

Oracle EBS,

Notepad++,

SQL Developer,

Microsoft Office365 (Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, Teams, OneDrive, OneNote)



LANGAGES

C++, Java, SQL, PL/SQL, HTML, XML, CSS, PHP