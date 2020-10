Maxime VIROLLE

« Être différent n'est ni une bonne ni une mauvaise chose. Cela signifie simplement que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même. » Albert Camus



Je suis en charge des recrutements CDI/CDD pour le groupe Pierre Fabre.



Mes années détudes en alternance et celles qui ont suivi mont permis dappréhender des contextes dentreprise très diversifiés, au sein de PME, ETI et grands groupes. Jai pu exercer des rôles différents au sein de la fonction RH, spécialisés ou généralistes.



Jai fait le choix de morienter principalement vers le recrutement et les sujets qui y ont trait. Jai voulu améliorer ma pratique et développer cette expertise en me formant au métier de recruteur avec lÉcole du Recrutement.



Mes objectifs : proposer une expérience positive à mes candidats et permettre à ces derniers et à lentreprise dévaluer leur adéquation mutuelle, pour des recrutements réussis.



Nhésitez pas à me contacter, cest avec plaisir que jéchangerai avec vous !