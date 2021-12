Maya Wunrei JUNG

Je souhaite travailler pour programmation, communication ou production des projets culturels, notamment des projets événementiels ou transversaux.



Ayant obtenu un diplôme d’Architecture et un Master d'Arts Plastiques, j'ai un parcours polyvalent et multidisciplinaire. Pour résumer, j’ai des expériences dans deux secteurs : l’art et la rédaction. J’ai été rédactrice pendant six mois à Séoul dans un club d’anglais et journaliste correspondante pendant deux ans à Paris.



Après être restée pendant plusieurs années en congé maternité, j’ai repris la formation professionnelle en 3e cycle d’Administration de projets culturels. Cet apprentissage m’a permis de me former en plus à la culture et à l’art au niveau administratif et économique. De plus mes stages au Centre Pompidou, à l’Ircam et à Rock en Seine m’ont confirmé dans mon désir de travailler en équipe dans des structures petites ou grandes et de ma possibilité de m’adapter à différentes ambiances pour devenir éventuellement chef de projets culturels.



Grâce à l’option Web Culturel, je maîtrise mieux les réseaux sociaux et les outils informatiques nécessaires à la communication du secteur culturel. J’ai créé trois sites Internet: mon portfolio de photographe, celui d’administrateur de projets culturels et le site d’un projet culturel international en utilisant principalement WordPress et PhotoShop. Vous pouvez consulter les deux premiers.



J’ai des expériences de coopération avec des gens de divers milieux et de montage des dossiers. Etant d’origine coréenne et naturalisée française, je suis trilingue, ouverte, curieuse, ordonnée et sais prendre des initiatives. Je suis à votre disposition pour vous donner de plus amples informations.







Mes compétences :

Art

Coordination

Coordinator

Coréen

French

Interprétation

Photographe

Translation

Translator

Permis B, trilingue, sens de l'organisation, écout