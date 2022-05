Mbarek MOUATASIM

Seeking a challenging position in a growth-oriented organization, where I could effectively realize the utmost potential of my experience and technical knowledge.



Tout au long de mon parcours professionnel, j'ai pu mettre en oeuvre mes compétences techniques et ma capacité d'écoute,notamment en tant que technicien méthodes où j'ai animé une équipe de techniciens et de mécaniciens monteurs.

En tant que responsable technique j'étais en charge de mettre en adéquation les moyens humains et techniques d'un atelier de fabrication mécanique. Ce poste m'a entre autre amené à diriger des réunions, résoudre des problèmes, suivre la production et l'organisation du travail.



Mes compétences :

Mécanique

Automobile

Catia

Gestion de projet

Sorties

SAP

Microsoft Project

Lean Manufacturing

Kanban

ISO 900X Standard

Baan

Autocad

SolidWorks