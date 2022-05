Med-Badis HAZI

Directeur commercial. Avec une expérience de quinze ans à mon actif, j'ai acquis une excellente connaissance du marché national de l'import-export, l'agroalimentaire, le softdrink, les NTIC (nouvelles technologies de la communication), le cosmétique et l'hygiène. Mon expertise au niveau national m'à permis d'élargir mon domaine de compétences. Mon parcours et mon savoir-faire témoignent de mes qualités d'adaptation et de mon esprit d'analyse, qui me permettent d'être polyvalent et rapidement opérationnel.



Mes compétences :

Sales support

Sales forecasting

Business Development

Strategic account planning

Managed Indirect

Team Management

Supply Chain Management

Project Management

Product Development

Nokia

Marketing

Business to Business