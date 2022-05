Med Helmi ARAOUD

Mohamed Helmi Araoud titulaire d'une maitrise en science du travail de institut national du travail juin 2000.

J'ai une grande expérience dans le domaine de la Gestion de Ressource Humaines j'ai occupe plusieurs poste de responsable de R-H dans des grande boite dans la région du sahel et principalement le groupe DEMCO - MUI.

J'AI IMPLANTE MA PROPRE BOITE DEPUIS 2008 JE TRAVAIL LE CONSULTING ET LA LOCATION DU PERSONNEL INTÉRIMAIRE EN R-H POUR LES ENTREPRISES PUBLIQUE QUE PRIVÉE COMME LA STEG-NOURPLAST -MEDUNI-KBAIER MEUBLE ...

AUSSI J'AI ÉLARGI MON CHAMPS D'INTERVENTION POUR ENVAHIR LE SECTEUR D'ASSAINISSEMENT ET D'HYGIÈNE CETTE ACTIVITÉ PROGRESSE PETITE A PETIT ET GAGNE DU TERRAIN ON COMME RÉFÉRENCE L'ÉPI D'OR / SABA / MARINA /MMIC/TRESELEC ......



Mes compétences :

Ressources humaines