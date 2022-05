Meddy LEBRUN

Développeur et chef de projet depuis plus de quinze ans et diplômé d'un BTS en informatique de gestion obtenu en 2000, je suis actuellement à l'écoute du marché dans un secteur novateur et ouvert vers les nouveaux besoins promus par l'internet.

Mes expériences informatiques, diverses, sont jalonnées d'habitudes de développement et de gestion d'équipe : une utilisation précoce des nouvelles technologies, une méthodologie Agile.

Mes compétences vont du développement à la gestion d'entreprise, me permettant d'avoir une vue à 360° sur les parties métiers, ainsi qu'une grande autonomie réelle et la participation au fourmillement d'idées.

Comprenant l'attrait que peut avoir pour l'utilisateur une interface riche et connectée, ainsi que la plus-value amenée par des outils novateurs, je reste persuadé que nous en sommes encore aux balbutiements d'une nouvelle économie, et que le futur de celle-ci est à mettre en place et à découvrir.



Mes compétences :

AJAX

Développement PHP

Dhtml

Interfaces

Javascript

JQuery

MySQL

PHP

Php MySQL

Prototype

UML

Web

Gestion de projet

Gestion de la relation client

SQL

MongoDB

riot.js

Node.js