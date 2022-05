Médéric MARCHAND né le 14 mars 1977 , je suis en couple, père de deux enfants.

L'association SOLID@RNET est située à NICE au 2 rue Reine Jeanne 06000 NICE,

04.93.87.90.30 FAX 04.93.87.98.25.

Il s'agit d'une association intermédiaire, structure de l'IAE Insertion par l'Activité Économique.

Outil de lutte contre l’exclusion, les associations Intermediaires embauchent des personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles, pour les mettre à disposition d’utilisateurs (particuliers, entreprises, collectivités locales, associations, etc.)à titre onéreux. Les missions sont variées ( ménage, aide a domicile, jardinnage, service à la personne, prestations à domicile....)Parallèlement, elles assurent auprès de ces personnes un accompagnement social et professionnel afin de favoriser leur insertion dans un emploi durable.

L'usage de structures de l'IAE ouvre des droits à des réductions d'impôts.



Mes compétences :

j'apréhende les consequences avant d'agir

j'aime la différence qui enrichie

j'aime construire et fédérer