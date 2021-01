Mélanie DICQUE

Dune double formation en Psychologie du travail / Ressources Humaines, jai acquis durant mes différentes expériences professionnelles de solides compétences dans laccompagnement des parcours scolaires et professionnels et la gestion des ressources humaines. Disponible et dotée de bonnes capacités dadaptation, jai aussi eu lopportunité de travailler avec tout type de public.



Ecoute, Rigueur, Sens des responsabilités et du service, ont été mes principales qualités pour réussir sur ces différents postes.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de carrière

Outplacement

Psychologue du travail

Bilan de compétences

Risques psychosociaux

GPEC

Recrutement