Melissa TOITOT

Psychologue spécialisée en Neuropsychologie installée en libéral à Autun.

J'accueille mes patients (toute population à partir de 6 ans) pour des bilans et des séances de remédiation neuropsychologique (les plus ludiques possibles).

Je réalise également des actions santé avec l'association Brain Up, et des prises en charges et formations avec entreprises, associations, institutions.

Je dirige un programme innovant de remédiation ... avec le Cheval ! (Public : TDA/H, Autisme, Neurodégénérescence, lésion cérébrale, psychiatrique, Dys, Sourdaveugle, etc...)



Je souhaite élargir mon réseau professionnel régional. Et ainsi, partager des champs de visions différents pour développer mon opinion pluridisciplinaire face à certaines pathologies.



Mes compétences :

Connaissances Théoriques

Autonome et responsable

Pratique Neuropsychologique

Passage de Test

Rédaction de Bilan

Relation patients

Animation d'ateliers

Animation de groupes

Conférencier

Formation

Microsoft Office, Calliope, Réhacom, Presco, TAP,

Accueil physique et téléphonique