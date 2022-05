Messali FERKAL

23 ans d'expérience professionnelle en Commerce, Vente et Relation client.



12 ans de savoir-faire en management sur des concepts d’encadrement alliant écoute, adaptabilité & évolution -- > Coaching commercial et relation client en continu pour culture du résultat.



Objectif 1er :

Le développement des compétences (Dev, consultants, commerciaux, Chargé de relation, ...) pour une véritable satisfaction client & collaborateurs.



Points forts:

Détection de besoins, définition de solutions, gestion de portefeuille, négociation, vente de services à valeur ajoutée.



. Création de force de vente supplétive et E-Business

. Recrutement

. Coaching, formation continue

. Animation d'équipes, de challenges , business review

. Pilotage sur objectifs, forecast, résultats



Mes compétences :

Coaching

Recrutement

Fidélisation client

Management

Aisance relationelle

Gestion de la relation client

Développement commercial

Prospection commerciale