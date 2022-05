Mestre NICOLAS

Je suis actuellement Financial Analysis Director chez Gran Tierra Energy Colombia.



Issu d'une classe préparatoire HEC au lycée Ozenne de Toulouse de 1998 à 2000, j'ai intégré Audencia, Ecole Supérieure de Commerce de Nantes, dont j'ai été diplômé en juillet 2004.



Après avoir effectué un stage de césure en contrôle de gestion chez Siemens VDO en 2002, j'ai suivi la spécialisation 'Audit / Contrôle de gestion' à Nantes, puis des cours de finance et de comptabilité lors de mes deux échanges à l'étranger (aux USA 3 mois et au Chili 6 mois) en 2003.

J'ai achevé ma formation par un stage de fin d'étude chez Secovec (cabinet d'audit) à Nantes de janvier à juin 2004.



J'ai rejoint le cabinet KPMG audit à Paris en septembre 2004 au sein du pôle Industrie et plus précisement Energie-Chimie-Pharmacie. Je suis intervenu sur des missions de commissariat aux comptes pour des clients dans l'industrie pétrolière, l'industrie automobile et la santé.



J'ai complété mon année de senior en charge et j'ai effectué des déplacements en province et à l'étranger (Asie centrale).



En septembre 2007, je suis parti en transfert chez KPMG Bogota (Colombie) dans le cadre d'un programme de mobilité proposé par le reseau KPMG.

J'interviens essentiellement dans le secteur des compagnies pétroliéres, ainsi que pour des clients francais d'autres secteurs (industrie et services).

J´ai également réalisé des missions d´audit contractuelles pour l´Etat de Guinée Equatoriale, ainsi que pour la compagnie nationale algérienne, toujours dans le domaine du pétrole.



De 2011 á Fevrier 2013, je suis manager chez KPMG Bogota, impliqué dans l´audit des comptes statutaires, consolidés, en normes locales et US GAAP de la compagnie Ecopetrol S.A., principale entreprise de Colombie.



Mes compétences :

Audit