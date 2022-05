Meunier SOPHIE

Ingénieure en Génie des procédés, je dispose d'une expérience professionnelle ( > 10 ans) dans différents secteurs industriels:

- Dans le secteur de la microélectronique, en tant qu'ingénieur service client pour un équipementier. Ma mission: le suivi et l'amélioration des performances des équipements de polissage mécano chimique et de dépôt électrolytique de cuivre sur les sites des clients (France et étranger).

- Dans le secteur de la pétrochimie, en tant qu'ingénieur procédés. Ma mission: le support procédés à l'exploitation et la conduite de projets techniques.

Depuis mon installation dans le limousin, en Septembre 2014, j'évolue en tant qu'ingénieur qualité dans les secteurs automobile et aéronautique.



Mes compétences :

Génie des Procédés

Service client

Conduite de projet

Assurance qualité

Qualité client