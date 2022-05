Meyer ASSOULINE

Après des études en électronique et informatique,j'ai démarré ma carrière dans la réparation informatique et le management d'équipe pendant une dizaine d'années pour m'orienter ensuite vers l'administration des systèmes et réseaux.J'ai obtenu la certification Microsoft MCSE, j'ai travaillé dans un groupe Américain Viking /Office depot nous gérons plus de 500 serveurs physiques et virtuels dans toute l’Europe , environnement VMWARE 5.0 , avec baies SAN et environnement windows 2003 et 2008 R2 , hyper-v, Exchange 2003,SQL,SCCM 2007,backup exec et TSM , Gestion de projets,installation maintenance,architecture réseaux,supervision et sécurité réseaux.

J'ai obtenu la certification MCSA Windows 2012 server et je viens d'être certifié ITIL V3 Foundation.

je prépare ma certification VMWARE vcp510 pour fin octobre . suite à une externalisation en Inde je quitte l'entreprise en novembre 2013.





Mes compétences :

Active Directory + GPO

Windows 2012

DNS

Hyper-v

ITIL Foundation V3 Certified

Windows 2003,2008r2, xp,seven, W8

TSM

Administration système Linux

Administration système Microsoft

Proxy, Isa Server

Certifié Vmware version 5.1

SQL 2005,2008

Exchange 2003 ,2007,2010