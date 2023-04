Laurent DELAPLACE

Process Service Manager, japporte les compétences suivantes :

- Certifié ITIL / Agile / DevOps / Cobit / ISO 20000 me permettant le déploiement et le suivi de processus

- Des compétences en gestion de projets (renouvellement de parcs machines)

- Une connaissance sectorielle: grande distribution, secteur bancaire, service public & La Défense.

- Une connaissance du Delivery Management me permettant de suivre les SLA, KPI, contrôle des budgets, suivi des équipes techniques.



J'ajoute que je dispose également dune sensibilité commerciale et suis à laise dans la vente de prestations complémentaires.



Mes compétences :

Management

Gestion des ressources humaines

DevOps

ISO / IEC 20000

ITIL Foundation V4

ITIL Foundation V3

COBIT

AgilePM