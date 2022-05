Consultante en gestion de projets systèmes d'informations et organisation, j'accompagne les entreprises qui, devant un projet généralement informatique, se posent des questions comme :

- comment tirer un maximum d'informations et de profit de l'utilisation du système ?

- qu'est-ce que cela va changer dans nos habitudes de travail ?

- comment faire pour que le système soit réellement utilisé, de manière efficace et fiable ?

- comment s'organiser pour gérer ce projet en plus de notre travail habituel ?

- calculer des coûts de revient, obtenir des tableaux de bord, mettre en place un CBN ... mais comment les définir ? quelle procédure, quelles règles mettre en place ?



Je peux intervenir en avant-projet (analyse des besoins, étude des enjeux, des risques, orientations), en recherche de solutions (cahier des charges, appel d'offres), en accompagnement (gestion de projet, conduite du changement), en formation.



Mes compétences :

Accompagnement

Appel d'offres

Cahier des charges

Conseil

ERP

Gestion de projet

Gestion de projet SI

Informatique

Organisation

Schéma directeur