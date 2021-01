Michel COELHO

De formation universitaire et technique, j'ai acquis une expérience significative dans le développement, la gestion de projets informatiques et le consulting principalement dans le secteur du logiciel de cartographie et d'optimisation de tournées.



Mon parcours m'a amené à réfléchir au développement de solutions de mobilité simples, efficaces et économiques basées sur :

- des cartographies numériques et des GPS très précis

- des télécommunications peu chères et de plus en plus forfaitisées

- des terminaux (PDA, balises GPS, personal trackers) de plus en plus compacts et de moins en moins chers.



C'est à partir de ce constat que nous avons fondé Nomattitude, une société d'édition de logiciels d'optimisation de plannings géographiques pour les personnels mobiles.



N'hésitez pas à me contacter : mcoelho@nomattitude.com



Mes compétences :

Cartographie

GPS

Géolocalisation

Optimisation de tournées

Logiciel de planification

optimisation