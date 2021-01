Michel VERRIER

Depuis le début de ma carrière, mon métier est basé sur 2 compétences fortes : la technique et le management. Diplomé de l'INSA en mécanique en 1989 puis de l'IAE de Grenoble en 2008, j'ai évolué dans des entreprises à vocation internationale.

Ce qui me passionne, c'est le management d'une équipe dans un environnement technique ainsi que le développement commercial. D'ailleurs, mes dernières expériences s'inscrivent parfaitement dans cette optique. Ainsi, j'ai pu m'orienter vers la direction de centres de profit.

En 2007, je deviens Directeur d'un centre de profit de 30 personnes et 6 M€ de CA spécialisé dans la réalisation de systèmes de protection incendie par sprinklage et en pleine reconstruction après un dépôt de bilan. Après un an d'efforts et des contrats signés à hauteur de 3,5 M€, la société mère est finalement liquidée.



J'ai porté un projet de start-up dans le domaine de la mobilité douce avec un véhicule tricycle ultra-léger et compact à assistance électrique. Avec un premier financement et la réalisation du premier prototype démonstrateur, j'ai préparé la création de la société dans toutes ses dimensions : marketing, stratégie, commercial, technique, ressources humaines, finance, gestion. Après de multiples démarches, j'ai dû le stopper faute d'avoir réuni tout l'argent nécessaire mais avec la conviction qu'une nouvelle opportunité se présentera.



J'ai alors rebondi comme directeur du laboratoire lyonnais (10 personnes) de la société MECASEM spécialisée dans les essais industriels (mécanique, métallographie, étalonnage).

Depuis septembre 2011, je suis Responsable du bureau d'études mécaniques de SAMES Technologies à Meylan.



Mes compétences :

Automobile

Gestion

Management

Prospection

Ressources humaines

Automotive

Achats

Communication

Recrutement

Gestion de projet

Logistique

Budgétisation

Vente

Marketing

Lean IT