Lionel BISTEUR

25 ans d’expérience dans la définition, la conception et la vente de Process Industriels dans un environnement international.

Etudes procédé et support projets aux Industries Chimiques, Pharmaceutique et Plastiques.



Mes compétences :

Ingénierie

Industrie

Vente

Chimie

Génie des Procédés

Compound et masterbatch

Distillation

Production des Utilités propres pharmaceutiques

Optimisation des process

Extrusion

Polymères