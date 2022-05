Mickaël DELALANDE

« La performance d’une entreprise repose à la fois sur des relations collectives constructives et sur une réelle attention portée aux salariés en tant que personnes »

ANI du 19 Juin 2013 sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle.



Associer et lier qualité de vie au travail et performance de l’entreprise peut paraitre une évidence ou au contraire une utopie.

Néanmoins, il en relève du modèle de société que nous souhaitons : celui de la souffrance au travail ou de l’épanouissement par le travail.

Le premier modèle, nous le connaissons bien, le second reste à construire...



