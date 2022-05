Mickael DESSINET

Dans le cadre du nouveau projet 'Rhônexpress', je déploie une stratégie d’exploitation, dont l'objectif est d'atteindre une qualité de service satisfaisante appréciée des usagers.

Afin d'optimiser l'exploitation et de fédérer l’équipe opérationnelle autour de ce projet ambitieux, je m’appuie d’une part sur une maîtrise des outils du management, et d’autre part sur une connaissance de plusieurs milieux industriels exigeants en terme de règlementation.

J'apprécie les valeurs telles que la culture de la qualité du service, la volonté du changement, le goût de l’amélioration et le respect des hommes en tant que force principale dans un projet.



Mes compétences :

sécurité

amélioration continue

service

transport

qualité

ferroviaire

responsable