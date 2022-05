Mickaël GEAY, 25 ans, Montaigu, Vendée



Disponible, mobile



J’aime animer, argumenter et convaincre mes interlocuteurs. Je suis quelqu’un de dynamique, spontané à la recherche de projets ambitieux et responsabilisants. De nature sportif, j’ai toujours apprécié l’esprit d’équipe, les objectifs communs et les challenges.



Cursus Scolaire



Après mon BTS Management des Unités Commerciales, j'ai effectué une Licence Evénementiel et Tourisme D'Affaires. Cette année de spécialisation a été très enrichissante. J'ai participé au Festival Premiers Plans d'Angers en tant qu'assistant Protocole, ainsi qu'au festival d'Anjou à la billeterie et l'accueil grand public.



Mes compétences :

Animation

Autonomie

Communication

Evénementiel

Événementiel sportif

Management

Marketing

Marketing management

Mobile

Polyvalence

Réactivité

Relationnel

Sens relationnel

Sociable