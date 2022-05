Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous porterez à mon profil.



Homme de challenges, je peux compter sur une riche expérience dans le commerce, à la fois en retail pour le compte des boutiques Orange France Telecom en tant que vendeur boutique, mais aussi en tant que responsable commercial et d’exploitation au sein de Veolia Propreté dans l'Industrie et, pour terminer, Chef de Secteur pour le compte de marque de sport telles que Under Armour en Distribution Wholesale.



Ces différentes expériences, dans des secteurs d’activités diverses et variés, m’ont permis de toucher à tous types de métiers: Sales, Marketing, Logistique, RH, Ingénierie, Innovations, Télécoms, Industrie, Sport.



Ce parcours me permet, aujourd’hui, de compter sur une facilité d’adaptation aux nouveaux environnements ainsi qu'une remise en question quotidienne.



Homme de challenges, j’aime à prouver que tout individu est capable de se sublimer afin de dépasser ses objectifs, individuellement ou bien au sien d'une équipe.



Mickaël Gélats

06 84 73 57 65



Mes compétences :

Gestion commerciale

Relation clientèle

Retail marketing

Animation d'équipe

Marketing sportif

Négociation commerciale

Relations humaines

Textile

Industrie du Luxe

Microsoft Office

Sport