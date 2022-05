Véritable homme de terrain, ayant le goût des challenges, disposant d'une connaissance approfondie et d'une expérience significative dans le domaine du génie climatique.

J'ai su par ma détermination évoluer et ainsi acquérir une expérience Managériale et Entrepreneuriale.



Mes compétences :

Chauffage

Climatisation

CVC

Maintenance

Management

Production