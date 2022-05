Mickaël GRANET

Chef de projet au sein du pôle informatique des Grands Moulins de Paris (Groupe Nutrixo, filiale de Vivescia), je travaille depuis 7 ans pour répondre aux besoins des 40 sites de production du groupe spécialisé dans les activités de production et de vente de farines et de produits BVP surgelés (boulangerie, viennoiserie et pâtisserie).



En relation directe avec nos "clients internes", je suis leur interlocuteur et le coordinateur tout au long de la vie du projet (recueil sur le terrain et analyse des besoins de nos usines en solutions informatiques et également en terme d'organisation, rédaction des spécifications fonctionnelles, tests, accompagnement au lancement du produit et formation).

J'organise, priorise, planifie et gère les ressources nécessaires pour la réalisation de l'ensemble de mes projets.



Mes missions ont été diverses et m'ont permis de me spécialiser dans les domaines tels que la logistique, la production, la gestion des fournisseurs et la gestion des marges industrielles.





Sur un plan plus personnel, Je suis très attaché au travail de terrain (logistique, production,...) et également à l'aspect managérial qui m'intéresse tout particulièrement.



Pour toutes autres précisions, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Logistique

Agriculture

Agroalimentaire

Production

NTIC

Spécifications fonctionnelles

Rédaction CDC

Gestion d'équipe

Animation de réunions

Déploiement

MSP

Formation utilisateur

Matériels Industriels : PDA, lect

HTML

• Bureautique : Excel, Word, Power Point, Visio

PHP

XML

QUBES (CREATIVE IT)

PROGRESS/ MYSQL / MERISE

SQL