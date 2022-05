Mickaël GUIHARD

3M Pouyet Télécommunications : Fabrication de composants pour réseaux de télécommunications - Injection de pièces plastiques pour les différents sites du groupe 3M (marque Scotch, Post-it, Nexcare...)



Effectif : 120 personnes



Management des systèmes qualité (référentiel ISO 9001) , Environnement (référentiel ISO 14001) et Hygiène-Sécurité.

Gestion des services généraux du site et conformité réglementaire Environnement et Hygiène&Sécurité



Management d'une équipe de 12 personnes (techniciens et opérateurs Qualité et EHS) - sur 2 sites de production (Loire-Atlantique et Haute-Savoie)



Mes compétences :

Hygiène

Qualité

ISO

Sécurité

Audit

Métrologie

Environnement