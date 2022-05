Mickaël GUILLOT

Issu d'un BTS Tourisme Loisirs (conception commercialisation) et d'une formation professionnelle Forfaitiste-Production Internationale, j'occupe actuellement le poste d'assistant de production chez Transat France (Vacances Transat et Look Voyages) après avoir été chef d'équipe au sein du service opérations terrestres, gestionnaire terrestre, carnettiste et agent de réservation.



En tant que gestionnaire terrestre, j'ai été en charge des locations de voitures et camping car, du "à la carte" Canada, des séjours balnéaires, de la mise en place opérationnelle de nouvelles destinations, d'un système d'automatisation de l'envoi des réservations, de procédures de travail. J'ai dirigé une équipe de trois à quatre personnes.

Les destinations sur lesquelles j'ai travaillé: Afrique du Sud, Canada, Costa Rica, Cuba, Guadeloupe, Ile Maurice, Kenya, Maldives, Martinique, Mexique, République Dominicaine, Réunion, Sri Lanka, Zanzibar.



Depuis avril 2011, je suis assistant de production pour les marques Vacances Transat et Look Voyages esssentiellement sur les axes Asie, Afrique et Caraïbes. J'assure la production Bali depuis 2015 et celle de l'Afrique pour l'hiver 2017/2018. Je suis le référent pour la production concernant le tourisme durable notamment dans le cadre de la certification Travelife. Je suis en charge du partenariat avec la Française des circuits. Mes principales missions sont la négociation, la mise en place et le suivi des contrats, la brochure (textes et photos), le suivi des ventes, le suivi produit, l'appui technique au chef de produit ainsi que la négociation des achats en vue de promotions. La relation avec les fournisseurs est au cœur de mon poste.



En 2009, j'ai initié le partenariat entre Vacances Transat et l'association Planète Urgence dans le cadre du congé solidaire. Je suis parti au Bénin sur une mission de formation d'adultes et me suis engagé comme bénévole au sein de l'association.



Je souhaite m'orienter vers le développement durable. Ma spécialisation étant le tourisme, c'est tout naturellement que je souhaite m'investir dans une entreprise développant des produits de tourisme durable, responsable et/ou solidaire. Également intéressé par le tourisme réceptif France, j'étudie toutes les propositions d'emploi.



