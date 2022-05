En charge du développement des activités Informatique en IDF et régions (LYON, NANTES LILLE et MARSEILLE).



Partenaire de Groupes et PME, nous souhaitons vous accompagner dans la mise en œuvre de votre stratégie de recrutement spécialisé.



Notre équipe de Consultant(s) informatique est dédiée aux recrutements d'Experts en :



- Technicien Déploiement

- Technicien Help Desk (Bilingue, trilingue)

- Support de proximité

- Technicien Réseaux ou/et Télécoms

-Administrateur

-Ingénieur





Notre cabinet AURA SEARCH, décliné sur les 2 secteurs, est le partenaire de référence pour les Cadres.



Nos consultants ont une approche unique permettant aux candidats de valoriser leurs compétences et de communiquer sur leurs expertises/atouts.



Au plaisir de faire votre connaissance !

mickael.haik@aurajob.com



